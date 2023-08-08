Близнецы, приготовьтесь! Подробный карьерный гороскоп для каждого знака зодиака

Финал уходящего лета-2023 приготовил сюрпризы для представителей каждого знака Зодиакального круга. Для одних они окажутся приятными и удивительными, для других – переломными и хлопотными. Портал «Сиб.фм» публикует подробный астропрогноз на август-2023 для всех знаков Зодиака.

Кому на орехи, а кому и на конфеты, но каждому из представителей Зодиакальной дюжины достанется сполна от нынешнего августа.

ОВЕН

Затишье в делах окажется лишь иллюзией, к концу августа Овны получат массу выгодных предложений от руководства или партнёров. На личном фронте одиноких представителей этого знака Зодиака забрезжит надежда встретить спутника жизни, а в устоявшихся парах откроется второе дыхание, как первый медовый месяц.

ТЕЛЕЦ

Череда спорных вопросов в августе-2023 поглотит рождённых под этим созвездием с головой. Звезды сулят свою поддержку лишь тем, кто проявит силу воли и настойчивость. Залог успеха Тельцов в финале уходящего лета – окружить себя людьми, которые вам дороги, общение с которыми доставляет массу положительных эмоций. На службе им может поступить несколько выгодных предложений о сотрудничестве. Звёзды советуют принимать решение, полагаясь на интуицию, а не разум.

БЛИЗНЕЦЫ

Для представителей этого знака Зодиакальной дюжины в августе пришло время расплаты по счетам как на личном фронте, так и на работе. В целом весь месяц для Близнецов – это переломное время обновлений и изменений в самых разных сферах. В карьере вы сможете выбиться из серой массы своих коллег и получить высокую должность, а в личной жизни — встретить человека, с которым захотите связать свою жизнь.

РАК

Представителям водной стихии не стоит ждать глобальных перемен в августе. Однако это не касается ранее запланированных проектов. Они-то как раз получат огромный кусок звездной энергии для реализации задуманного. Что до личных отношений, то тут всё зависит от намерений Раков: настроенным на беззаботные отношения без обязательств финал лета ничего не светит, а вот тем, кто ищет серьёзного партнерства стоит присмотреться к своему окружению (возможно ваше семейное счастье у вас под рукой).

ЛЕВ

Хождение по тонкому льду или лезвию ножа – так кратко можно охарактеризовать положение царственных Львов в августе 2023 года. Будь то работа или личные отношения, везде и всюду вас будут проверять на прочность и выводить на эмоции. Единственный выход – проявить сдержанность и хладнокровие, присущее этому знаку Зодиака.

ДЕВА

Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, должно стать вашим девизом в августе. От проблем на работе стоит отвлечься и уйти с головой в семью, где ваше душевное отсутствие уже почувствовали близкие и готовы предъявить вам счёт. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует лучше контролировать себя и свои эмоции, чем давать им выход.

ВЕСЫ

Август станет самым сложным месяцем вашего года: на работе завал, в отношениях трещина, в финансах – провал. Жизнь – боль, так может показаться Весам на первый взгляд. Однако ситуация выровняется уже к средине финального месяца лета-2023. Наберитесь терпения, не усугубляйте и не начинайте конфликты. Также ожидайте неожиданных и приятных новостей, поездок, переговоров.

СКОРПИОН

Представителей этого знака вы августе будет преследовать удача, их ждет успех как в карьере, так и на любовном фронте. А вот в финансовых вопросах не следует искать легких путей — наступает период, когда ваши коллеги, начальство и партнеры присматриваются к вам. Ваш девиз в августе — никаких больших трат.

СТРЕЛЕЦ

Август подарит вам яркие впечатления и новых друзей. События будут развиваться с такой скоростью, что предугадать события невозможно. В семье вероятны значительные изменения и хлопоты, причем приятные. В финансовых вопросах ждите безусловный успех: новые тендеры и объемные продажи или повышения и премии.

КОЗЕРОГ

Дела запутаются и закрутятся в тугой узел. Первое желание представителей этого знака Зодиакального круга – всё бросить. Однако стоит переждать до средины августа, когда госпожа Удача развернётся к вам лицом. Если вы захотите в этот период заняться собственным бизнесом, то это самое благоприятное время. На личном фронте присмотритесь к тому, кто много лет рядом с вами – это ваш суперприз.

ВОДОЛЕЙ

Нервное напряжение и стрессы первой половины августа изрядно вымотают рождённых под этим созвездием. Однако не стоит принимать близко к сердцу происходящее, ведь вы сможете вынести немало жизненных уроков и направить свою судьбу на путь личного и финансового развития.

РЫБЫ

Вам предстоит серьёзная работа над собой. Единственно правильный выход — быть мягче и снисходительнее с друзьями, близкими и коллегами. Если жизнь предоставляет вам новую возможность, то смело беритесь за нее, вы обязательно добьетесь успеха. Вторая половина августа подкинет вам неожиданный энергетический спад. Не сопротивляйтесь, обратите внимание на окружение, возможно в союзе вы сможете быстрее получить желаемое.