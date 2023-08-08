Депутат Аксёненко проверил точки продажи вейпов в Новосибирске

В Новосибирске депутат Александр Аксёненко проверил соблюдают ли новосибирские продавцы вступивший в силу закон, ужесточающий правила продажи вейпов и электронных сигарет.

7 августа депутат Госдумы ФС РФ Александр Аксёненко вместе с Народным фронтом Новосибирской области проверил торговые точки по продаже вейпов и электронных сигарет в Советском районе Новосибирска. Оказалось, что устройства и жидкости до сих пор находятся в свободной выкладке на витринах магазинов. Об этом депутат сообщил в своих социальных сетях.

«Куда ни заходили — везде нарушения по выкладке товара. Самый ходовой ответ продавцов: “А мы не знали”. Тогда напрашивается вопрос: если по выкладке «не знали», то как обстоят дела с запретом для продажи несовершеннолетним?!» — пишет Александр Аксёненко.

Закон, запрещающий продажу вейпов, электронных сигарет и расходников к ним несовершеннолетним, вступил в силу 1 июня. Кроме того, теперь в вейпшопах запрещена «открытая выкладка» и показ рекламы детям. Однако не все сотрудники таких магазинов знают о законе.

«Эти нормы закона — на волне череды сообщений о смертях и отравлениях подростков от курения вейпов и электронных сигарет — были разработаны в стенах Госдумы. Под документом стоит и моя подпись. Но массово приходят сообщения, что по прошествию двух месяцев эти нормы все ещё не соблюдаются», — отмечает депутат.

Александр Аксёненко напомнил, что штрафы за нарушения теперь составляют до 300 тысяч рублей для ИП и должностных лиц и до 600 тысяч рублей для компаний.

«Вместе с «Народным фронтом» мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, потому что регулярно мы видим, как дети погибают от этой заразы», — подчеркнул депутат. Он также добавил, что обо всех выявленных нарушениях сообщит в Роспотребнадзор, соответствующее обращению будет направлено в этот же день.

Напомним, что с 1 сентября заработает еще одна норма принятого закона – будет запрещено обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, а также вещества, направленные на повышение привлекательности такой продукции. Их перечень определит Правительство РФ.

Александр Аксёненко

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