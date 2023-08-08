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общество
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DJ SMASH и Жанет выступят на открытии «Сибирь-Арены»

Фото: ГАУ НСО «Арена»

13 августа состоится торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены». Развлекательная программа начнется на прилегающей к арене территории с 12.00 часов дня. Гостей праздника ждут выступления танцевальных и шоу-коллективов, кавер-групп, аниматоров, розыгрыши билетов на матч-открытие и многое другое.

Для тех, кто не сможет приобрести билет, будет организована онлайн-трансляция шоу-открытия и хоккейного матча между юниорскими сборными командами России и Белоруссии на большом экране сцены.

Фото DJ SMASH и Жанет выступят на открытии «Сибирь-Арены» 2

В завершении вечера все желающие смогут посетить концерт звезды российской эстрады DJ SMASH и заслуженной артистки республики Беларусь Жанет.

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Диана Джафарова
журналист

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