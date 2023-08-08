Две жительницы Кузбасса устроили скандал в поезде Новокузнецк-Новосибирск

В поезде Новокузнецк-Новосибирск двух пассажирок высадили после посещения вагон-ресторана.

На двух пассажирок поезда Новокузнецк-Новосибирск составили административные протоколы за скандал во время поездки. Об этом сообщила пресс-служба УМ МВД по СФО.

По данным ведомства, полицейские на станции Белово получили сообщение, что в одном из вагонов скоростного поезда Новокузнецк-Новосибирск произошел скандал и требуется помощь правоохранительных органов.

“На месте происшествия транспортные полицейские установили, что жительницы Междуреченска Кемеровской области в возрасте 47 и 39 лет после употребления спиртных напитков в вагоне-ресторане, вернулись на свои места и стали вести себя вызывающе, при этом, выражались нецензурной бранью”, — говорится в сообщении.

При этом на просьбы и замечания женщины не реагировали. В итоге женщин высадили. 47-летняя пассажирка отказалась от медосвидетельствования, у ее приятельницы выявили опьянение легкой степени.