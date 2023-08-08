Ермолаев день: что запрещено делать женщинам 8 августа

Кто такой Ермолай и почему нельзя одалживать плоскогубцы в его День, расскажет портал «Сиб.фм» во всех подробностях.

Народный праздник Ермолаев день и церковный день памяти преподобномученицы Параскевы Римской отмечается в России ежегодно 8-го августа. В текущем году он выпал на вторник. Православные верующие в этот день вспоминают раннехристианского священномученика Ермолая Никомедийского, обезглавленного во времена гонений на христиан в 205 году. Наши предки, древние славяне, называли его Марьевым днем (образовано от слова марево – роса, туман, идущий по травам).

Считалось, что в этот день лекарственные травы наполняются особыми целебными свойствами, потому женщины и собирали после первой утренней росы. Также к 8-му августа в российских садах созревают яблоки. Самое первое снятое яблоко было запрещено показывать посторонним или отдавать. Как правило, его прятали, искренне веря, что это сохранит счастье в доме.

Основные запреты этого памятного дня связаны с женщинами – они даже не выходили на работы в поле (разрешалась только работа по дому, за исключением рукоделия). Считалось, что если женщина возьмет иголку с ниткой в руки в этот день, то может лишиться женского счастья.

Что касается мужчин, то рыбалка, охота и забивание домашней птицы в этот день могло обернуться несчастьями. А чтобы не накликать хвори на свою семью, не стоит давать рабочие инструменты в этот день даже самому близкому другу. Особенно это касалось плоскогубцев. Под страхом лишения счастья и здоровья и только при крайней необходимости можно положить орудие труда на землю и только тогда пусть его заберет тот, кто в нем нуждается, говаривали наши предки. А толк в приметах они знали.

Также мужчинам не рекомендовалось 8-го августа откладывать на потом всякие мелкие домашние дела и починки. Наши предки верили, что это грозит мелкими проблемами, которые будут одолевать весь год.

А вот сон в ночь на 8 августа может открыть нечто новое и важное для человека — сновидение является позитивным, направляющим, как сделать свою жизнь лучше.