«Это позорище»: в Госдуме жёстко раскритиковали размер МРОТ в России

Недооценённой занятостью и позорищем назвали минимальную зарплату российские депутаты.

Действующий МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в нашей стране на сегодняшний день составляет 16 242 рубля. Этой суммы недостаточно для обеспечения потребностей, а занятость россиян недооценена, считает председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: ««Наша задача — с одной стороны, обеспечить рентабельность бизнеса, а с другой стороны, обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся. У нас и так в стране недооценённая занятость. У нас МРОТ 16 тысяч — это позорище», открыто высказался он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Учитывая очевидную переполненность сегодняшнего рынка заработных плат в России «серыми» и «черными» зарплатами, депутат призвал правоохранительные и контролирующие органы «сузить сферы «серой» и «чёрной» занятости». И вместе с этим «обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся».

Отметим, что президент нашей страны Владимир Путин ранее призвал увеличить минимальную зарплату на 18,5%. К началу 2024 года МРОТ должен быть увеличен до 19 242 рублей, а к 2030-му показатель должен вырасти вдвое в номинальном выражении (в Министерстве труда РФ уже предложили к рассмотрению общественности данный законопроект).

Однако у экономических аналитиков своя точка зрения на это счёт. К плюсам повышения зарплатной «минималки» они относят рост доходов населения и привлекательности отдельных рабочих мест, а также сокращение бедности и неравенства доходов. При этом отмечают и минусы этого мероприятия — возможные увольнения сотрудников, рост безработицы и расширение теневого сектора экономики: «Повышение МРОТ означает, что государство дает сигнал предприятиям рассчитывать их стратегии с условием, что будет дорогая рабочая сила. Соответственно, нужно повышать производительность труда, сокращать потребление рабочей силы и зависимость предприятия от ее дефицита (который будет сохраняться в ближайшей перспективе)», пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Что касается зарплат, то они поднимаются у самых низкооплачиваемых работников, уверен эксперт. По его мнению, при этом индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения позволит увеличить размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам.