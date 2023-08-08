Где купить апартаменты в центре Новосибирска в ипотеку от 7,1%

ГК «Расцветай» предлагает специальные условия на приобретение апартаментов в кластерном проекте «Тайм Парк Апартаменты». Снижены ипотечные ставки на период строительства комплекса: с 11,9% до 7,1%* Стоимость квадратного метра в проекте от 126 тыс. руб. за кв.м. В данной локации это очень выгодное предложение.

Объект ГК «Расцветай» расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» на центральной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Это место не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

«Тайм Парк Апартаменты» — кластерный проект ГК «Расцветай», в котором есть всё необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Строящийся объект от известного застройщика не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит комплексу привлекательность на рынке аренды.

— Наши апартаменты спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто хочет максимально комфортно организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

В лобби «Тайм Парк Апартаменты» все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшн и места для хранения интернет-заказов.

— Объект ГК «Расцветай» расположен в центральной части города по линии метро. У этой локации есть перспектива дальнейшего развития. В будущем прибрежная зона р. Ельцовка будет благоустроена в парковую зону. Кроме того, рядом много мест, куда можно устроиться на работу. В связи с чем цена за квадратный метр будет расти быстрее рынка, — отмечает аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

ООО СЗ «Янтарь». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

* Специальное предложение действует при оформлении ипотеки в Сбере на период строительства (до 06.2025 года). Ставка 7,1% действует при первоначальном взносе 20%. Подробности в офисах продаж компании.

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