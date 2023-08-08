Главный кардиолог Югры назвала способы эффективной профилактики болезней сердца

Основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — здоровый образ жизни.

Главный кардиолог Югры Ирина Урванцева рассказала, что здоровый образ жизни — основа профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет ugra-news.

«Поздний ужин, несоблюдение режима труда и отдыха, алкоголь «заставляют» сердце трудиться в повышенном темпе, изнашивая его», — объяснила специалист.

Помимо этого, врач призвала внимательно следить за артериальным давлением и регулярно проходить диспансеризацию.

«В этом опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы — часто они протекают бессимптомно, а последствия могут быть необратимыми», — подчеркнула она.

Урванцева добавила, что человеку важно употреблять больше полезных продуктов, ходить пешком в комфортном темпе и беречь себя от стресса.

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