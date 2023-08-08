Никаких больше Хагги-Вагги: в России введут ГОСТ на игрушки

Одна из самых скудных на рынке отрасль российских детских товаров сможет оживиться с долгожданным введением ГОСТа. Участники рынка восприняли новость очень позитивно.

На примере популярнейшей игрушки Хагги-Вагги, при массовых продажах которой выявились грубые нарушения по качеству, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина пояснила, как компании должны исполнять требования технического регламента о безопасности и качестве таких товаров: «Но так как в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить. Часть недобросовестных предприятий лавирует. Чтобы предприятия соблюдали все нормы, в отрасли следует определить основные термины», уверена она.

По её устойчивому мнению, ГОСТ должен помочь избежать таких ситуаций. С этим экспертным утверждением согласен и крупнейший игрок на рынке товаров для детей – сеть «Детский мир». Её представители заявили, что появление государственных стандартов необходимо, потому что действующий техрегламент не содержит всей необходимой классификации детской продукции.

В качестве примера они привели понятия, определения и критерии классификации игрушек нового типа:

· ароматизированные изделия,

· квадрокоптеры с различными видами оптических устройств,

· самокаты.

В первой редакции ГОСТа, подготовленной профильным техническим комитетом по стандартизации, появится классификация детских товаров по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и так далее. Также новый документ предусмотрел 48 типов такой продукции с определениями. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое.

Кроме того, понятия и классификация нового ГОСТа важны и для проведения государственных закупок в образовательных учреждениях, уверена глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По её экспертному мнению, классификация игрушек сможет упорядочить этот процесс, ведь сейчас каждая сторона может по-своему определять изделие, что в некоторых случаях оборачивается против поставщиков — их продукция может не подойти по наименованию закупщика, которое он сейчас выбирает в свободной форме.