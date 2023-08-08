Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья

В Новосибирской области сохраняется тенденция значительного роста объема вводимого жилья — по итогам 7 месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

По итогам 2020 года в Новосибирской области было введено 1,9 миллионов квадратных метров жилья, а в 2021 году — 2 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства региона.

«По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 миллиона квадратов жилья, или 111,9% к 2021 году, и мы намерены не снижать этот показатель: предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2,450 миллиона квадратных метров. На данный момент за 7 месяцев уже введено более 1,7 миллиона квадратных метров. В общем объеме введенного жилья 74% — это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. При этом ежегодный прирост объемов строительства жилья достигается как в целом по области, так и в столице региона — Новосибирске», — рассказал он.

«Объемы строительства в регионе колоссальные – и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей в объеме жилищного строительства удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию», — подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр строительства Новосибирской области напомнил, что повышение доступности жилья для граждан – одно из поручений главы государства Владимира Путина: Указ Президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. При этом губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым перед строительным сообществом и органами власти региона поставлена задача — параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей.