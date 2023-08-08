Новосибирская область в топ-10 по количеству ДДУ за полугодие

Центральным аппаратом Федеральной службы кадастра и картографии подведены итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве» за первое полугодие 2023 года по регионам РФ.

Первую строчку с большим отрывом занимает Москва — 67 239 ДДУ, далее с двукратным отставанием идут Московская область — 30 723 договоров, 29 327 регистраций показал Краснодарский край и 25 885 договоров — Санкт, Петербург, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

С разрывом меньше тысячи ДДУ 5 и 6 места занимают Свердловская и Новосибирская области соответственно: 17 072 и 16 197 зарегистрированных ДДУ. Тюменская, Ленинградская и Ростовская области занимают с 7 по 9 места. Замыкает десятку республика Татарстан.

«Регионы из ТОП-5 существенно превышают Новосибирскую область по численности населения. В расчете на 1 тысячу жителей в Москве зарегистрировано 5,31 ДДУ, в Московской области – 3,99, в Краснодарском крае- 5,16 договоров, в Санкт-Петербурге – 4,81, в Свердловской области – 3,98 штук и в Новосибирской области – 5,81 или на 22% больше, чем в среднем в регионах лидерах», — уточнил аналитик.

По количеству продаж новостроек через ДДУ Новосибирская область занимает уверенное первое место в СФО, идущий на втором месте Красноярский край отстает в 2,7 раза и занимает в рейтинге регионов 13 место, заключил Николаев.

Напомним, в топ-10 по объёмам ввода жилья в Новосибирске за 7 месяцев вошли новые застройщики.