В Новосибирске спасатели предупредили жителей об агрессивных бобрах

Новосибирцам рекомендуют быть осторожнее с бобрами.

Жителей Новосибирска предупредили об опасности встреч с бобрами. На первый взгляд дружелюбные животные не могут быть опасны. Однако же мало кто осведомлен, что бобровые территории могут быть обширны, а их норы порой достигают человеческого роста, говорят спасатели.

"Прогуливаясь по берегу запросто можно провалиться одной ногой в небольшую пропасть, которая как раз и выходит на бобровую нору", — утверждают сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Опасность заключается не только в получении травм при падении, но и в агрессивно настроенных грызунов, желающих обезопасить свое потомство от чужеродного вторжения.

В последнее время бобры все чаще стали попадать в Новосибирские новости. В прошлом году бобры устроили затор на реке Ельцовка-2.