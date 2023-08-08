В Новосибирске отходы ТЭЦ-5 применят для строительства Восточного обхода

В Новосибирске зоошлаки будут использовать при строительстве Восточного обхода.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что отходы ТЭЦ-5 планируют использовать вторично при строительстве Восточного обхода.

В конце июля эксперты СГУПСа прокомментировали отчет по результатам исследований золошлаков первого золоотвала ТЭЦ-5. По результатам этого технического отчета отходы ТЭЦ-5 могут послужить новой альтернативной заменой переувлажнённого грунта, который используется в подобных укреплениях.

СГК уже заключила договор на разработку технологии, а подготовкой технико-экономических обоснований занимается компания «Росинсталпроект» совместно с Сибирским государственным автомобильно-дорожным институтом до конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщалось, что Восточный обход длиной 60 км может быть построен за 8-10 лет, а до осени и конца строительного сезона 2023 года планировалось построить еще 10,7 километра дороги. Это позволит сразу после сдачи запустить движение транспорта на развязке.