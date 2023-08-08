Под Новосибирском водитель Hyundai Creta насмерть сбил пешехода

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

В ночь на вторник, 8 августа, в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Хендай Крета наехал на пешехода, который шел по проезжей части навстречу машине. От полученных травм переход скончался. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

«По предварительной информации, 08.08.2023 около 03 часов 20 минут на территории Болотнинского района водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Хендай Крета, двигаясь по автодороге К-16 "Тогучин-Карпысак" со стороны автодороги Р-255 в сторону д. Бартаевка, на 1 км совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Личность погибшего на момент публикации не установлена. На вид ему было около 50 лет. Водитель мог просто не заметить идущего по проезжей части человека, так как на его одежде не было светоотражающих элементов.

У водителя, который допустил аварию, был стаж вождения меньше 1 года.

В ГИБДД уточнили, что за 7 месяцев 2023 года в Новосибирской области произошло более 90 ДТП с участием водителей, имеющих стаж вождения менее двух лет, при которых 13 человек погибли и почти 120 травмированы.

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