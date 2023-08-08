Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области увеличился на 9,1% в январе – июле

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – июле 2023 года составила 15,4 млн тонн. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:
- каменный уголь – 9,4 млн тонн (+12%);
- нефть и нефтепродукты – 862 тыс. тонн (+18,2%);
- черные металлы – 142,1 тыс. тонн (+21,7%);
- продукты перемола – 56,6 тыс. тонн (+27%);
- кокс – 55 тыс. тонн (+30,2%);
- химикаты и сода – 50,6 тыс. тонн (+14,3%).
Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте.