Рост погрузки на железной дороге в Новосибирской области увеличился на 9,1% в январе – июле

По оперативной информации, погрузка грузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – июле 2023 года составила 15,4 млн тонн. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:

- каменный уголь – 9,4 млн тонн (+12%);

- нефть и нефтепродукты – 862 тыс. тонн (+18,2%);

- черные металлы – 142,1 тыс. тонн (+21,7%);

- продукты перемола – 56,6 тыс. тонн (+27%);

- кокс – 55 тыс. тонн (+30,2%);

- химикаты и сода – 50,6 тыс. тонн (+14,3%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте.