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бизнес работа общество

С бывшего директора «Экологии-Новосибирск» Анисимовой потребовали 10 миллионов

Фото: группа ВК "Экология-Новосибирск ООО"

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривают дело о банкротстве регионального оператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» — иск, адресованный экс-руководителю предприятия Ларисе Анисимовой, удовлетворён в рамках этого делопроизводства.

Иск о банкротстве бывшего регинального оператора по обращению с ТКО в пользу одного из кредиторов в Арбитражном суде рассматривается уже второй год. В рамках делопроизводства в картотеке появилось промежуточное решение.

ООО «Эко-лайн» потребовало взыскать с экс-руководителя регоператора Ларисы Анисимовой 10,1 миллиона рублей. Иск предъявлен в связи со «злоупотреблением доминирующим положением на товарном рынке» и подан был после нарушений, которые выявило УФАС по Новосибирской области. Речь идёт о сделке по вывозу твёрдых бытовых отходов с ИП Волковой И.А. в Октябрьском районе Новосибирска, а также в Чулымском, Каргатском и Убинском районах.

Иск судом удовлетворён, но может ещё быть обжалованным в вышестоящей судебной инстанции. Напомним, Лариса Анисимова покинула свой пост в октябре прошлого года после серии скандалов, связанных с работой регоператора.

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Елена Отмахова
журналист

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