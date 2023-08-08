Смело покупайте этот шоколад: Роскачество назвало марки без пальмового масла

На фоне сокращения потребления сладостей шоколад не теряет свою популярность у россиян. Надзорное ведомство неустанно контролирует качество плиток. Портал «Сиб.фм» публикует полный список самых качественных марок шоколада, не содержащих пальмовое масло.

По единодушному мнению экспертов Роскачества, гордым именем «шоколад» могут называться лишь избранные марки сладких плиток. Но, с другой стороны, на отечественном рынке шоколада немало продукции по-настоящему высокого качества. Причём половина из неё – российского производства.

Официальный портал надзорного ведомства на днях опубликовал результаты недавнего тестирования молочного и горького шоколада на предмет наличия в составе пальмового масла. Огромную помощь в этой объемной работе оказала Организация по защите прав потребителей в РФ. На основе мнения её экспертов было составлен «безпальмовый» рейтинг шоколада.

В ТОП-5 вошли такие марки шоколада, как:

1 — Sobranie,

2 — «Аленка»,

3 — «Конфил»,

4 — «Победа Вкуса»,

5 — «Яшкино».

В этих сладких плитках нет не только пальмового масла, но и других искусственных ингредиентов, уверяют специалисты Роскачества.

Среди горьких плиток они особо выделили «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл», поскольку лабораторные анализы выявили в их составе достаточное количество какао-компонентов и полное отсутствие опасных для здоровья людей добавок.

Напомним, что что горький шоколад, по мнению российских медиков – это полезный продукт, который спасает при стрессе, поднимает настроение, снижает уровень холестерина в крови и даже способен замедлить процессы старения.

Обращаем внимание, требования стандарта Роскачества носят добровольный характер и не являются обязательными для производителя. В случае соответствия продукции всем требованиям стандарта Роскачества производитель получает право претендовать на маркировку товара российским Знаком качества.