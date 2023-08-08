Снова в школу: родители оценили умные детские часы Elari 4G Wink от «Ростелекома»

Меньше месяца осталось до нового учебного года и я, как и многие родители, начала задумываться о покупке умных детских смарт-часов для своей дочки. В этом году добираться до школы и обратно она будет самостоятельно, поэтому её безопасность для меня — на первом месте.

При выборе смарт-часов важными критериями для меня были: программирование определенного маршрута и оповещение, в случае, если дочка отклонилась от него, хороший аккумулятор, четкая камера, а также защита от внешних факторов, таких как пыль и влага. Конечно, обращала я внимание и на наличие дополнительных сервисов, полезных для ребенка. В результате для себя я выделила умные детские часы Elari 4G Wink. После этого осталось показать их дочери и получить ее одобрение.

Часы я заказала на официальном сайте «Ростелекома». Когда мы открыли коробку и достали часы, в глазах дочери читался восторг.

«Какие они красивые и крутые, мама!» — воскликнула дочь, когда увидела эти смарт-часы. Цвет, действительно, очень красивый и актуальный в этом сезоне, — нежно сиреневый. Для девочек важно «быть в тренде».

После покупки мы приступили к тестированию умных смарт-часов Elari 4G Wink. Надо отметить легкую и быструю настройку гаджета и установку бесплатного приложения ELARI SafeFamily на смартфоне родителя. Дочь быстро сориентировалась в смарт-часах и уже через несколько минут я услышала её диалог со встроенным голосовым помощником Марусей.

«Маруся, почему вода прозрачная?» — хитро спросила дочь.

Кроме этого, на смарт-часах есть голосовое управление видеосервисом Wink, а подписка на VK Музыка + Wink при покупке смарт-часов идет в подарок на три месяца. При помощи этих сервисов дочь слушала музыку и включала мультфильмы. Причем искать самой ничего не пришлось — все нашла Маруся по запросу ребенка.

Когда дочь пошла на прогулку с друзьями, я выстроила в приложении определенный маршрут. В какой-то момент она отклонилась от маршрута, о чем пришло моментальное оповещение. Трекинг геолокации GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/Wi-Fi/LBS определял её местоположение часов в режиме реального времени очень точно. Также часы отлично держали заряд, они работают с сим-картой всех операторов, имеют две камеры и аудиомониторинг, благодаря которому можно слушать, что происходит вокруг ребенка. Оставаться спокойным за безопасность ребенка позволяют датчик снятия с руки, кнопка SOS.

Встроенные в смарт-часы будильник, шагомер, диктофон, калькулятор, таймер, календарь помогают дочери учиться самостоятельности, планировать свое время.

Умные детские часы Elari 4G Wink мой ребенок использует уже около двух недель и за это время достоинств этого гаджета становится только больше.