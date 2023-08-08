Суровикина не слышно и не видно уже больше месяца: что случилось с генералом «Армагеддоном»

Боевого генерала с грозным позывным «Армагеддон», полученным во время службы в Сирии, широкая общественность разыскивает уже в течение месяца. Официальные власти по-прежнему хранят молчание, как и сам «виновник». Портал «Сиб.фм» публикует версии и комментарии различных российских персон на этот счёт.

Последнее появление Суровикина «в кадре» на знаменитом июньском видео, когда он призывал лидера наемников Евгения Пригожина отменить мятеж, показалось общественности странным. По мнению фаловеров, 56-летний мужчина выглядел измученным и уставшим, было сложно понять, говорил ли он под давлением или нет.

С тех пор минул месяц. Тщетные поиски цифровых следов высокопоставленного чиновника во всемирной паутине не дали никаких результатов. Мало успокоили многочисленных пользователей даже комментарии генеральской дочери, которая заверила, что отец и его подчинённые работают в обычном режиме и занимаются своими привычными делами.

За истекший месяц появилось много версий о местоположении Суровикина. Самые эпатажные принадлежат вполне предсказуемо западным СМИ, которые заверяют, что военачальник арестован и находится под следствием за содействие в организации военного мятежа.

Так, русскоязычная версия газеты Moscow Times и один военный блогер сообщили об аресте Суровикина, в то время как другие военкоры, имеющие большую аудиторию в России, заявили, что его и других высокопоставленных офицеров допрашивает ФСБ, чтобы удостовериться в их лояльности.

Также, по данным британской разведки, сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с «Вагнером», начиная со службы в Сирии с 2017 года.

Из российских политиков первым прокомментировал исчезновение Суровикина. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, заявивший журналистам, что Сергей Владимирович находится на отдыхе и связи с ним нет. Некоторые источники предполагают, что он находится под домашним арестом, другие – что он сейчас вдали от семьи, ему запрещено пользоваться средствами связи, поэтому он передает родным рукописные послания. Третьи сообщают, что якобы видели, как Суровикина перевезли из Ростова в Москву, где его следы теряются.