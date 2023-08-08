Тюменец украл 200 тысяч с банковского счета бойца СВО

Молодого человека взяли под стражу.

18-летнего жителя Тюмени заключили под стражу до 26 сентября 2023 года. Его обвиняют в совершении кражи с банковскога счета суммы в 200 тысяч рублей, пишет Вслух.ru.

По данным следствия, обвиняемый и его знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили украсть деньги с банковского счета участника СВО.

Используя мобильный телефон с абонентским номером пострадавшего, они тайно похитили с карты деньги в сумме 200 тысяч рублей. На украденную сумму они купили спиртное, закуску и мобильные телефоны.

По решению Казанского районного суда Тюменской области молодой человек будет содержаться под стражей до 26 сентября 2023 года.

Напомним, в Новосибирске женщина в красном платье украла из бутика сумку за 80 тысяч.