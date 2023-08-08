сегодня
08 августа, 08:32
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 96.56 | eur 106.0
сегодня
08 августа, 08:32
пробки
4/10
погода
+17.4°C
курсы валют
usd 96.56 | eur 106.0
сегодня 07:44
общество

В храме Новосибирска установили памятник святой Матроне

Фото: Группа «Пашино.FM | Новосибирск» Вконтакте

В храме Иоанна Кронштадского в Новосибирске установили памятник Матроне Московской.

В Новосибирске около шрама во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского установили памятник блаженной Матроне Московской. Об этом сообщили в группе «Пашино.FM | Новосибирск» Вконтакте.

Эта женщина — одна из наиболее почитаемых русских святых. Простая неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная, четверть века скитавшаяся по московским домам, Матрона Дмитриевна Никонова привлекала к себе людей даром исцеления и предсказания. Поэтому было решено, что и храм в ее честь должен быть построен на народные деньги.

Памятник установили по адресу Магистральная, 9 в Пашино. Официальное открытие памятника и освящение назначено на конец сентября 2023 года.

Памятник установили на благотворительные средства, которые жертвовали верующие Новосибирской епархии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялся молебен на месте строительства храма во имя блаженной Матроны Московской. Проект разработал известный архитектор Петр Чернобровцев. В июле 2020 года был заложен первый камень в основание храма.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в