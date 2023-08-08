В Кемерове врачи вытащили из женщины камень размером с мяч

Подобные случаи встречаются лишь в пяти процентах.

В Кемерове врачи-урологи ККБСМП им. М.А.Подгорбунского провели операцию по удалению камня размером с деткий мяч из мочевого пузыря 53-летней пациентки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, пишет Сибдепо.

По словам Беглова, пдобные случаи, когда в мочевом пузыре образуется камень таких больших размеров, встречаются крайне редко – всего у пяти процентов пациентов.

Врачи больницы также обратили внимание на то, что камни могут привести к воспалению или повреждению мочевого пузыря. При первых симптомах стоит сразу обращаться к специалисту.

Напомним, тюменские врачи извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело.