В Новосибирске донорам спермы платят больше, чем донорам крови

Донорство — это один из способов легально заработать и помочь другим. Кроме крови, в клиниках Новосибирска популярна услуга донорства спермы.

В Новосибирске несколько клиник предлагают услуги донорства спермы. Издание Atas.info выяснило, насколько это прибыльно для мужчин, желающих стать донорами.

Процедура донорства спермы значительно отличается от сдачи крови. Во-первых, процедура отбора не такая быстрая, во-вторых, условия отбора довольно жесткие.

Сдать сперму в Новосибирске можно в клиниках «АВИЦЕННА» и в «Клинике профессора Пасмана». Как рассказал представитель “Клиники Пасмана”, кандидат должен сдать анализы, чтобы получить допуск. По правилам, биоматериал берут только у граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже минимум двое детей. Также они должны быть физически и психически здоровы. Оплата услуг каждого донора рассчитывается индивидуально, но это точно меньше 20 тысяч рублей.

У клиники «АВИЦЕННА» примерно такие же условия. Донорам спермы платят от 700 рублей за одно посещение. Это больше, чем платят донорам крови.

Напомним, в июле более 500 новосибирцев решили стать донорами костного мозга.