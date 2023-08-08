В Новосибирске нашли стопку выброшенных документов мигрантов

Житель Новосибирска нашёл кипу документов мигрантов около посёлка Тихий. Вскоре появились и предполагаемые хозяева удостоверений личностей, но патенты иностранцев вновь куда-то пропали.

1 августа Семён Пивкин прогуливался неподалёку от посёлка Тихий в Заельцовском районе Новосибирска. Мужчина наткнулся на целую кипу документов приезжих из другого государства. Семён решил, что хозяева удостоверений личности и патентов их потеряли, и дал объявление в группах поиска в социальной сети «ВКонтакте».

Уже на прошлой неделе один из мигрантов откликнулся на объявление Семёна. Он сказал, что это его документы. Впрочем, пояснить, почему три патента на одного человека, он не смог, но привёл друга, чьи права были также в рюкзаке.

«Объяснял, что работал в районе завода «Экран», и украли рюкзак, в котором были разные документы, включая паспорт, телефон и многое другое»,

- рассказал Сиб.фм Семён.

Мужчина списался с мигрантом, который сетовал, что остался без документов и повёл его с другом к месту обнаружения паспортов. Как отметил Семён, документы валялись неподалёку от берега озера.

«Вчера отвёл их, показать место, где остались документы, но, к сожалению, кто то их оттуда забрал. Остались только какие-то квитанции, и все», — продолжает Семён.

Мигранты очень расстроились: видимо, обратиться в полицию они не могут из-за того, что документы были просрочены, или по каким-то другим причинам. Для чего теперь пригодились кому-то патенты на одно имя, но с разными фотографиями – можно только догадываться.

Напомним, в июле Росстат опубликовал статистику, согласно которой количество мигрантов в Новосибирской области за последние пять месяцев выросло: в 2023 году в регион иммигрировало более 26 тысяч человек, что на 3 тысячи больше по сравнению с количеством уехавших.