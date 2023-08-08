В Новосибирске пенсионерка отсудила 300 тысяч за перелом ноги на скользком тротуаре

Жительница Новосибирска сломала бедренную кость, упав на льду.

Пенсионерка, которая упала на необработанном тротуаре на улице Челюскинцев, получив закрытый перелом бедренной кости, получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей, сообщили во вторник в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку и обнаружила ненадлежащую очистку от снега и льда тротуаров и дорог на территории района весной 2023 года.

После длительного курса лечения 74-летняя женщина получила защиту своих прав в суде, который удовлетворил требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда с МКУ «ДЭУ-1».

Напомним, ранее по результатам проверки, проведенной прокуратурой Калининского района, в отношении должностного лица жилищно-коммунальной компании было возбуждено уголовное дело. Родители малолетнего ребенка обратились с жалобой на получение травмы — компрессионного перелома позвонка — в результате падения на лестнице, неочищенной от снега и льда на придомовой территории.