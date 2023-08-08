В Новосибирске полиция разыскивает школьницу, избившую сверстницу на глазах у друзей

Дракой школьниц в Заельцовском районе Новосибирска заинтересовалась полиция.

Полиция ищет школьницу, которая избила сверстницу на глазах у их друзей. Об этом сообщил “АиФ-Новосибирск”.

Ранее видео с дракой опубликовали в телеграмм-канале “Новосибирск с огоньком”. Очевидцы написали, что в конфликте в Ботаническом микрорайоне.принимали участие более 10 детей. Большинство девочек и мальчиков просто наблюдали, как разыскиваемая бьет другую школьницу. В описании указали, что инцидент произошел в Ботаническом микрорайоне.

После полиция сообщила, что к ним поступило заявление от местных жителей с информацией о случившемся. Приехавшие сотрудники на месте происшествия никого не нашли, в больницы никто по данному факту не обращался.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в июле массовая драка произошла у "Октябрьского универмага" в Новосибирске.