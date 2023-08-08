В Новосибирске приговор экс-директору НИИ туберкулёза оставили в силе

Суд оставил в силе приговор бывшему главе НИИ туберкулёза в Новосибирске Краснову.

В Новосибирске бывший директор НИИ туберкулёза Владимир Краснов подал апелляцию на свой приговор, но не смогу изменить решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

Следователи установили, что в 2019 году Краснов в сговоре со своим подчинённым похитил мебель и другое имущество института на сумму более 1,6 млн рублей. В документах он указал, что списал вещи как непригодные к использованию в НИИ.

Обвинительное заключение следователи выдвинули в мае 2023 года. Краснова обвинили в растрате и превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии и запрету занимать определенные должности на 2 года. Также у его семьи в ходе проверки изъяли в пользу государства 6 квартир. Их общая стоимость составила 28 млн рублей. Краснов не смог объяснить, на какие деньги приобрёл недвижимость.

Владимир Краснов был директором научно-исследовательского института на протяжении 30 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске руководство института почвоведения и агрохимии СО РАН скрывало банковские счета. После проверки прокуратурой Советского района сотрудники передали эти доли в уставном капитале и акции компании в доверительное управление других лиц.