В Новосибирске рассказали подробности происшествий с туристами на Алтае

Жители Новосибирской области регулярно ездят отдыхать в Горный Алтай. Однако нередко отдых туристов сопровождается различными ЧП. Как сообщает “МК в Новосибирске”, только с начала августа произошло четыре громких происшествия с новосибирскими отдыхающими.

Смерть девочки

В ночь на 2 августа в Чемальском районе пятилетняя девочка вышла погулять за территорию базы без разрешения родителей. Вскоре к поискам подключились спасатели, которые нашли ее в реке без признаков жизни.

Жесткая посадка параплана

2 августа в Курайской степи потерпел крушение парапланерист из Новосибирска. Днем спасатели получили сигнал и через пару часов обнаружили мужчину в урочище Куектанар. Он не мог самостоятельно ходить и его эвакуировали на носилках. В итоге у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Авария с микроавтобусом

В воскресенье, 6 августа, в Онгудайском районе на Семинском перевале столкнулись «Тойота Королла Церес» и микроавтобус «Тойота Найэйс». 21-летнюю пассажирку легковушки экстренно госпитализировали. Также в больницу доставили ее двух друзей. Среди пассажиров микроавтобуса пострадали три человека: двоим оказали помощь на месте, 41-летнюю москвичку госпитализировали.

ЧП с вездеходом

В понедельник, 7 августа, в районе села Чемал перевернулась группа туристов на вездеходе. Предполагается, что 62-летний водитель не справился с управлением, и вездеход вылетел в кювет. У 66-летней пассажирки диагностировали множественные переломы бедер, она находится в Чемальской райбольнице. Водителю и еще одному пассажиру, 15-летнему подростку, также понадобилась помощь.