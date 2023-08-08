В Новосибирске сносят старые цеха оловокомбината

В Кировском районе Новосибирска демонтируют старые корпуса оловозавода.

Во вторник, 8 августа, на территории оловозавода рухнул один из старых корпусов. Об этом сообщает “АиФ-Новосибирск” со ссылкой на очевидцев.

Напомним, оловозавод находится на улице Ватутина в Новосибирске, недалеко от ТЦ “Мега”. Уже дольше 10 лет шли разговоры о сносе старых корпусов. Планировалось, что к 2023 года на месте цехов появится общественно-деловая застройка, вредное производство вынесут за территорию города до 2030 года.

Сейчас точно неизвестно, что появится на месте снесенных зданий. По одной из версий, там будут многоквартирные дома.

Новосибирский оловянный комбинат в Кировской районе открыли в 1980 году. После распада СССР на его месте образовалось акционерное общество «НОК». Шесть лет назад оно обанкротилось. Сейчас на базе завода работает ООО с аналогичным названием.

Напомним, под Новосибирском комбинат сливал опасные отходы в почву.





