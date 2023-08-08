В Новосибирске стал известен график движения электричек в день рок-фестиваля «Ветер Сибири»

Многие новосибирцы в предстоящие выходные 11-13 августа планируют отправиться на аэродром Мочище на рок-фестиваль «Ветер Сибири» — для них опубликован график движения общественного транспорта.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме Мочище. В эти выходные электрички будут ходить с интервалом в 30 минут со станции «Новосибирск-Главный». Стоимость проезда составит 40 рублей.

Для тех, кто поедет с Южного, Западного направлений или Кузбасса, есть возможность добраться до железнодорожного вокзала, а потом с пересадкой до станции Мочище. Более подробное расписание опубликовано на сайте «Экспресс-пригорода».

Напомним, в этом году при подготовке концертной программы фестиваля «Ветер Сибири» было много скандалов. Например, в апреле главу Союза отцов Сергея Майорова возмутило в афише наличия группы «Сплин» — в итоге её заменили коллективом «The Hatters».