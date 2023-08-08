В Новосибирске участника СВО с пробитым черепом прооперируют по поручению губернатора

В Новосибирске бойцу СВО сделают краниопластику после тяжелого ранения.

В Новосибирске участнику СВО Тихону Седову, который не мог добиться положенных выплат из-за прописки, выдали квоту на операцию по краниопластике по поручению губернатора. Об этом боец во вторник сообщил корреспонденту Сиб.фм.

По его словам, во вторник, 8 августа, ему сделают сложную операцию на голове в НИИТО.

«По поручению губернатора области меня завтра кладут на операцию по квоте», — поделился Тихон 7 августа.

Ветеран СВО отметил, что бесплатную операцию ему сделают благодаря предыдущим статьям на Сиб.фм.

Напомним, Седов отправился на спецоперацию добровольцев в августе 2022 года с Новосибирска. В ходе боев в Запорожской области он попал под минометный огонь и получил тяжелую травму головы — у него не хватает части черепа. Однако, когда мужчина вернулся в регион, не смог получить положенные соцвыплаты, поскольку не имеет прописки в Новосибирской области.

Тихон рассказывал, что давно проживает в столице Сибири, но прописан до сих пор в Алтайском крае. Из-за этого и произошла путаница. В военкомате ему отказали в получении выплат. Такой же ответ дали и в приемной губернатора, хотя военный получал «губернаторские» 200 тыс. рублей, положенные новосибирцам перед отправкой.

Ранее боец переживал, что не сможет сделать операцию, так как в его родном Рубцовске нет опытных специалистов.

В мае губернатор области Травников поручал своему заместителю Сергею Нелюбову проверить информацию и оказать бойцу всю помощь.

Тихон добавил, что несмотря на квоту, деньги от области он пока не получил. Суд по этому делу пройдет только 27 сентября. В Новосибирской области выплата в связи с ранением составляет 1 млн рублей, в Алтайском крае — 500 тысяч.