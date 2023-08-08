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общество

В Новосибирске улица Чигорина останется перекрытой до 22 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске закрытие улицы Чигорина продлили на месяц.

В Новосибирске улица Чигорина останется перекрытой до 22 августа, сообщили в пресс-центре мэрии города. Из-за этого перекрытия продолжат работать в измененном режиме 4 автобусных маршрута.

Фото В Новосибирске улица Чигорина останется перекрытой до 22 августа 2

Также в Новосибирске с 16 августа на месяц перекроют участок улицы Комбинатская. Проезд от проспекта Дзержинского до здания №228 на улице Гоголя будет закрыт из-за ремонта трубопровода.

Еще одно долгосрочное перекрытие — по улице Серафимовича до 30 октября. Проезжую часть улицы сузят на 3 метра от перекрестка с улицей Серафимовича до здания № 18Ц, расположенного на улице Титова. Второй участок перекрытия — от здания № 18 по улице Титова до здания № 23 на Плахотном переулке.

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Сергей Щукин
Журналист

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