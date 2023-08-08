В Новосибирской области депутата Нефедову могут исключить из «Единой России» за взятки

В Куйбышеве под Новосибирском депутата Нефёдову обвинили в получении взяток.

В городе Куйбышев Новосибирской области депутата Людмилу Нефедову могут исключить из партии «Единая Россия», если подтвердится, что она брала взятки.

Члена Совета депутатов Куйбышева обвиняют в пяти эпизодах получения взяток. Нефёдову арестовали в воскресенье, 6 августа, по ходатайству следователя. Теперь она проведёт под стражей как минимум 2 месяца, до 4 октября 2023 года.

Людмила Нефёдова — заведующая отделения ветеринарии сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский». Следователи предполагают, что она систематически брала взятки у студентов за то, чтобы получить отметку о прохождении государственной итоговой аттестации — при этом фактически студент на ГИА не появлялся.

В новосибирском отделении «Единой России» уточнили, что Нефёдову исключат из партии, если суд признает её виновной. Также её лишат депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутата Мамонтова исключили из партии после ДТП с ребёнком. Он переехал малолетнего ребенка за рулем внедорожника и скрылся с места аварии.