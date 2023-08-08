В Новосибирской области убившего сестру колуном подростка оставили в СИЗО до октября

В Искитимском районном суде Новосибирской области в очередной раз продлили арест 17-летнему подростку, который убил колуном сводную сестру.

Эта история потрясла Искитим в мае этого года. Трагедия произошла в многодетной баптисткой семье. Когда 17-летний приёмный подросток остался 9 мая наедине со сводной сестрой, он приревновал девочку к родным родителям.

«В утреннее время обвиняемый находился в одном из домов города Искитима, у него возник конфликт с несовершеннолетней. Молодой человек взял в руку колун и нанес множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте», — рассказали в Искитимском районном суде.

В этот же день молодого человека задержали, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Через два дня приёмного сына суд отправил на время следствия в СИЗО. Срок был назначен до июля, поэтому сейчас следователи вновь вышли в суд с ходатайством о продлении ареста.

«Постановлением Искитимского районного суда от 07.08.2023 продлен срок содержания под стражей до 9 октября 2023 года в отношении несовершеннолетнего»,

- добавили в суде.

До октября следователи должны закончить расследование по этому делу, в силу возраста подросток сможет рассчитывать на снисхождение Фемиды.