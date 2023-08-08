В Новосибирской области отменили 2 остановки теплоходов из-за критического обмеления Оби

В Минтрансе Новосибирской области сообщили, что отменены две остановки теплоходов из-за критически низкого уровня воды в Оби.

Как сообщают в министерстве транспорта Новосибирской области, отменены две остановки теплоходов. Речь идёт о причалах «Бибиха» и «Седова Заимка». Сейчас там нет посадки и высадки пассажиров.

Такое решение в ведомстве было принято после того, как уровень воды в реке Обь достиг критической отметки: понижение произошло в ночь со 2 на 3 августа и сразу на 20 сантиметров.

«По этой причине посадка и высадка пассажиров может быть не безопасна»,

– резюмировали ситуацию в Минтрансе.

Напомним, последнее сильное обмеление Оби произошло в октябре 2021 года: тогда отменены были не только остановки теплохода, экологи насчитали тысячи мёртвых моллюсков, когда река сузилась на несколько десятков сантиметров.