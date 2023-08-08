В Новосибирской области почти в два раза выросла заболеваемость псевдотуберкулёзом

В первые шесть месяцев 2023 года выросла заболеваемость псевдотуберкулёзом в Новосибирской области – это связано с увеличением количества грызунов.

В Роспотребнадзоре Новосибирской области сообщили, что зарегистрировано 77 случаев заражения псевдотуберкулёзом, в то время как в 2022 года насчитывалось лишь 44 заболевших. При этом на оставшееся полугодие прогноз также неблагополучен.

«Это связано широким распространением грызунов в населенных пунктах, где они с легкостью проникают в овощехранилища, складские сооружения, повышая тем самым риск инфицирования пищевых продуктов. А так же несоблюдение правил обработки», — сообщили в ведомстве изданию «РБК».

Следует отметить, что псевдотуберкулёз относится к острым бактериальным инфекциям. Заболевшие чувствуют общую интоксикацию, при которой поражаются органы брюшной полости, а также суставы.

В последний раз вспышку псевдотуберкулёза в Новосибирской области наблюдали в феврале 2021 года. Тогда из бакчарского интерната с подозрением на это заболевание и энтеровирус госпитализировали 30 детей.