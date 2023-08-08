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Авто общество

В Новосибирской области продажа электромобилей выросла в 8 раз

Фото: freepik

Эксперты назвали самый популярный автомобиль в Новосибирской области.

Продажи электромобилей с пробегом в Новосибирской области выросли в 8 раз за II квартал 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.

Средняя цена электромобиля с пробегом в апреле-июне текущего года в Новосибирской области составила 4,5 млн рублей. Всего за второй квартал 2023 года доля электромобилей от всех продаж авто с пробегом в регионе составила 1,4%.

А самым востребованным автомобилем в регионе стал Nissan Leaf.

Напомним, в Новосибирске выставили на продажу электрокар за 4 млн рублей. Владелец автомобиля Tesla Model 3 рассказал о плюсах электрокара в условиях Сибири.

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Дамир Трубников

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