В Новосибирской области женщина три месяца прожила рядом с трупом мужа

В Карасуке Новосибирской области нашли тело 74-летнего мужчины у кровати супруги.

Пенсионерка из Карасука несколько месяцев находилась с трупом своего мужа. Об этом сказано в сообщении телеграм-канала «Новосибирск с огоньком». Никто из соседей не знал о существовании мертвого человека в квартире, а сама женщина о смерти не сообщала, уточнили в источнике.

Тело мужчины нашли 2 августа, сказано в сообщении. Предположительно она не сообщила в полицию из-за финансовых трудностей и стресса от потери близкого человека. Сотрудники регионального управления СКР проводят проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вечером 7 июля спасатели МАСС обнаружили тело 54-летней жительницы в квартире одной из городских многоэтажек. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и обнаружили там местную жительницу 1969 года рождения, которая не подавала признаков жизни.

Тело горожанки было передано сотрудникам правоохранительных органов для установления обстоятельств смерти.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске возле многоэтажного дома на улице Романова нашли тело женщины.