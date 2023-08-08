В Омске арестовали пособника международной террористической огранизации

Житель Омска планировал поехать в Сирию для участия в боевых действиях.

В Омске суд заключил под стражу уроженца Центральной Азии, который собирался отправиться в Сирию воевать на стороне боевиков и склонял к этому своих знакомых. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ведомстве.

Как установили в УФСБ по Омской области, мужчина связался с участниками международной террористической организации, предложил им помогать в приобретении оружия и боеприпасов, а также помогать пропагандировать терроризм и вступить в ряды боевиков, приняв их присягу.

Мужчина самостоятельно обучился минно-взрывному делу по руководствам в интернете, искал компоненты для создания взрывчатки. Следователи УФСБ России по Омской области возбудили уголовное дело о финансировании террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Ранее депутат из Новосибирска Антонов показал уничтоженные боевиками дома в Мариуполе. Он опубликовал видео из квартала в Мариуполе, где засевшие в жилых домам украинские боевики вели стрельбу по российским военным.