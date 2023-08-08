В России разработали приложение для определения спелости продуктов

Оно анализирует Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, и сообщает пользователю степень их зрелости и спелости.

Специалисты московского физико-технического университета разработали новое мобильное приложение для смартфонов на базе Android, определяющее свежесть продуктов. Оно анализирует Wi-Fi-сигнал, пропущенный через овощи и фрукты, и сообщает пользователю степень их зрелости и спелости, пишут «Известия».

«В частности, при созревании увеличивается содержание сахара во фруктах. Это изменяет диэлектрические свойства их внутренней среды. Они влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт», — объяснил один из авторов новинки Дмитрий Филонов.

По его словам, антенны смартфонов очень чувствительны. Они могут фиксировать небольшие изменения параметров окружающей среды.

Филонов уточнил, что в дальнейшем приложение будет доработано и для других операционных систем.

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