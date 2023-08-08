В СГК рассказали о завершении первого этапа работ по замене теплосетей у проспекта Дзержинского

Первый этап работ по замене теплосетей у проспекта Дзержинского завершится на этой неделе.

Как отметили в пресс-службе СГК, за 2023 год на участке возле проспекта Дзержинского было выявлено 16 повреждений. Сейчас производится замена 53-летней теплосети, от которой получают ресурс 3 498 жителей 34 многоквартирных домов. В планах — переложить 1,042 километра в однотрубном исчислении на улице Комбинатской до середины октября.

По словам главного инженера теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Сергея Срыбных, весь участок был разделён на шесть этапов. Сейчас ведутся работы с двух сторон от проспекта Дзержинского: по Индустриальной и Комбинатской.

«Со стороны Индустриальной частично зашли на проезжую часть проспекта. На этой неделе завершим работы и откроем движение по проспекту Дзержинского в сторону центра города. Далее перейдем на ул. Комбинатскую и вынуждены будем на несколько дней сузить дорогу уже с другой стороны проспекта», — рассказал Сергей Срыбных.

Подрядчиком работ выступает СК «Технология». Он прокладывает за современные предизолированные трубы. Срок их безаварийной службы — 50 лет. Также запланировано строительство монолитных тепловых камер. Вложения составят 206 млн рублей.

Из-за работ временно была сужена дорога на семь метров по проспекту Дзержинского. Полностью открыть движение на проспекте Дзержинского обещают 18 августа.