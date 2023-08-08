Врач Иванов перечислил опасные для жизни осложнения при кори

У заболевшего корью может развиться бронхит, пневмания и даже энцефалит.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что корь вызывает осложнения примерно у трети заболевших, пишет «Газета.Ru».

«Самые распространенные осложнения кори — бронхит, пневмония, отит, энцефалит и энтероколит (воспаление кишечника)», — объяснил специалист.

Иванов подчеркнул, что вакцинированные люди либо не заболевают вообще, либо переносят корь в легкой форме.

«Чтобы контролировать силу противокоревого иммунитета, взрослым полезно сдавать анализ на уровень IgG-антител к вирусу кори каждые пять лет. Если антител нет — пора ревакцинироваться», — добавил он.

Напомним, инфекционист Тимаков заявил, что вакцинация не спасет от заражения корью.