Врач Маскин предупредил о риске летального исхода из-за приема обезболивающих

Злоупотребление обезболивающими средствами грозит инфарктом и инсультом.

Главный врач Лаборатории «Гемотест» Максим Маскин рассказал, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может нанести серьезный вред организму. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза», — предупредил врач.

Маскин подчеркнул, что в зону риска попадают люди с уже имеющимися хроническими заболеваниями и у пожилых.

Также он добавил, что длительный прием обезболивающих бесполезен. Если человека продолжительное время беспокоит боль, нужно пройти обследование и приступить к лечению патологии, резюмировал он.

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