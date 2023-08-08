Врач Вортсман предупредил об опасности избыточного потребления воды

Избыточное потребление воды грозит отеком мозга.

Врач скорой помощи Юджин Вортсман рассказал, что чрезмерное потребление большого количества воды за короткий промежуток времени грозит отеком мозга, пишет RuNews24.ru со ссылкой на журнал People.

Эксперт подчеркнул, что задержка воды в тканях мозга может привести к опасным последствиям. На ранней стадии водного отравления у человека появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, судороги, слабость, путаница сознания и двоение в глазах.

Вортсман посоветовал употреблять воду постепенно в течение дня, соблюдая рекомендованные нормы — 2,5 литра для женщин и 3,5 литра для мужчин.

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