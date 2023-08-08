За 7 месяцев спрос на автокредиты превысил уровень всего 2021 года

Клиенты ВТБ в Новосибирской области за 7 месяцев оформили автокредиты на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Это кратно превышает аналогичный показатель прошлого года.

Ежемесячный объем выданных кредитов на покупку автомобилей стабильно прирастает от месяца к месяцу. В этом году самым активным периодом для новосибирцев стал июль — объем выдач в этом месяце составил около 360 млн рублей. В целом с января по июль объем продаж автокредитов в банке вырос в 5,6 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Суммарный объем выдач за этот период превысил 1,2 млрд рублей.

«Спрос на кредиты на покупку автомобилей нашими клиентами в Новосибирской области с начала года растет уверенными темпами: объем выдач семи месяцев уже не только давно «обогнал» прошлогодние продажи, но и на треть превысил достигнутые ранее результаты за весь 2021 год. Продажи стимулируют постепенный рост предложения новых автомобилей за счет китайских брендов, а также увеличение реализации подержанных транспортных средства через автодилеров, что делает этот сегмент более прозрачным и понятным потребителю. Банк не рассматривает повышение ставок по автокредитам в ближайшее время, поэтому мы ожидаем, что спрос на них будет сохраняться», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В целом по России по итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов на рынке уже превысил 750 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.