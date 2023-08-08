Жители Новосибирской области смогут выбрать губернатора онлайн

В Новосибирской области на выборах губернатора можно будет голосовать онлайн.

В Новосибирской области впервые появится возможность проголосовать онлайн за кандидатуру губернатора. Об этом сообщили в правительстве региона.

Чтобы иметь возможность отдать свой голос, не посещая избирательный участок, необходимо подать заявку о дистанционном голосовании на Госуслугах до 4 сентября. После подачи обращения у него будет статус «Учтено ЦИК России». В дни голосования (9-10 сентября) для таких пользователей откроется возможность отдать голос на сайте дистанционного электронного голосования.

Важно, что при выборе голосования онлайн пропадает возможность отдать голос очно на избирательном участке. Отозвать возможность голосования онлайн можно не позже чем за 3 дня до выборов, то есть 5 сентября 03:59.

Чтобы проголосовать за кандидата в губернаторы, достаточно иметь смартфон и учётную запись на сайте Госуслуг. В 2023 году эта технология используется уже 25 регионах России.