42 человека пострадали при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв.

В Московской области в Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв 9 августа. По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор.

По данным СМИ, взрыв произошел на складе с пиротехникой. Сейчас на месте работают спасатели и медики. На момент публикации сообщается о 42 пострадавших, 4 из которых в реанимации в тяжелом состоянии.

"В 10:45 поступил информация о взрыве по адресу: г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, 212 В, Загорский оптико-механический завод", — отметили в ГУ МЧС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место, а в администрации муниципалитета уточнили, что на заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.



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