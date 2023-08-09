Глаза на лоб полезут от пользы — не выбрасывайте лимонные корки

Для отбеливания кожи, для аромата, для удаления пятен, для уборки – это лишь мизерная часть способов использования лимонных корок. Весь список публикует портал «Сиб.фм».

Для красоты кожи, для уборки, для борьбы с неприятными запахами, для чистки микроволновки, для полировки металла, для удаления накипи, для защиты от муравьёв, для хранения сахара, для отбеливания ногтей – а сколько способов использования лимонных корок знаете вы? О каждом в подробностях читайте ниже.

1. Для отбеливания кожи

Лимонные корки с остатками мякоти положить на кожу рук (способ помогает размягчить огрубевшие участки на локтях и пятках).

2. Для аромата

Залить лимонные корки, палочки корицы и несколько соцветий гвоздики водой и прокипятить в течение 15−20 минут, не накрывая кастрюлю крышкой – любое помещение наполнится приятными пряными ароматами без всякой «химии».

3. Для удаления пятен

Положить кожуру внутрь чайники или кофейника и залить горячей водой, оставив на несколько часов. После этого протереть стенки посуды чистой тряпочкой — пятна исчезнут без следа.

4. Для уборки

Наполнить стеклянную банку нарезанными лимонными корками и залить их столовым уксусом. Далее прикрыть емкость плотной крышкой и хранить её в темном месте в течение двух недель. Затем процедить настой и разбавить его водой в соотношении 1:1 (поможет в борьбе с застарелыми пятнами от жира и накипи).

5. Для борьбы с неприятными запахами в холодильнике

Разложить по полкам свежие лимонные корки, желательно с мякотью.

6. Для чистки микроволновой печи

Поставить в микроволновку стеклянную емкость с водой и несколькими корочками лимона. Включить прибор на полную мощность на 5 минут — так, чтобы вода закипела и наполнила паром камеру печи. Выключить прибор, подождать еще 5−7 минут, а затем протереть внутренние поверхности микроволновки влажной тряпочкой.

7. Для полировки металла

Обмакнуть кожуру лимона с остатками мякоти в соль или пищевую соду и потереть ею потемневшую посуду из меди, латуни или нержавеющей стали.

8. Для защиты от муравьев

Разложить небольшие кусочки кожура у порога, на подоконниках и в других местах помещения, через которые муравьи проникают в ваш дом (попутно разбегутся прочь тараканы и блохи).

9. Для хранения сахара

Чтобы коричневый сахар не слипался в комки, положить в него лимонные корки (прежде удалите с них всю мякоть и немного подсушите в духовке).

10. Для очищения тела

Смешать полстакана сахара и мелко нарезанную лимонную кожуру. Разбавить смесь оливковым маслом до консистенция пасты. Нанести скраб на влажную кожу, аккуратно потереть массажными движениями и смыть водой.

11. Для отбеливания ногтей

Чтобы убрать неприятные желтые следы от лака с ногтей, потрите их лимонной коркой.