Ответ поразит: почему обязательно нужно подкормить капусту

Период созревания капустных кочанов едва ли самый важный момент в вегетационном процессе. Мало кто в этот период заботится о подкормке растений и напрасно, уверяют российские агрономы. Портал «Сиб.фм» публикует экспертные рекомендации по уходу за капустой в августе.

Дачники и огородники нашей страны называют капусту королевой огородов. Самые рачительные из них заботятся о растении вплоть до момента сбора урожая. В августе, уверяют опытные овощеводы, капуста нуждается в минеральной поддержке больше, чем на стадии рассады.

В народе говорят – капусте нравится зольный раствор (самый доступный источник калия и других питательных микроэлементов). Достаточно в 10 литров воды добавить пару стаканов древесной золы, чтобы получить чудодейственную подкормку для созревающих кочанов.

Также капусте придётся по нраву раствор коровяка (продаётся в дачных магазинах в виде экстракта). Разведённым с водой в пропорции 5 к 1, он является прекрасной витаминной поливкой, осуществлять которую следует дважды в неделю прямо под корень (по половине литра на каждое растение), пояснил учёный-агроном Николай Курдюмов.

По его словам, в августе будет не лишним окучить капусту — подгрести землю к кочерыге до самых листьев. Агроном уверен, что это позволит нарасти дополнительным корням, а значит растения получат дополнительное питание.

Августовской проблемой капусты могут стать слизни, беспощадно поедающие завязавшиеся кочаны. Насекомые настолько коварны, что в конце лета они активно размножаются, откладывают яйца, а молодые особи начинают вредить уже в будущем году. Поборник экологичного земледелия Курдюмов рекомендует разложить по огороду специальные ловушки для слизней: куски фанеры, дощечки (почву под ними нужно увлажнить и разложить кусочки яблок). Утром слизни заберутся под эти ловушки и останется только поднять дощечки и собрать брюхоногих.