Пешехода увезли в реанимацию после ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска 9 августа сбили пешехода.

В среду, 9 августа, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщили в телеграмм-канале “АСТ-54 Black”.

Татьяна, видевшая аварию из окна машины, рассказала Сиб.фм, что пешехода сбил автомобиль такси. При столкновении хлопок был очень громким. После ДТП пострадавший шевелился, за ним приехал реанимационный автомобиль.

Судя по ролику, опубликованному в "АСТ-54", очевидцы пытались оказать первую помощь.

В комментариях пожаловались, что в этом месте находится пешеходный переход, на который не раз жаловались в мэрию:

"Это наверное, где детская поликлиника, столько раз писали и в мэрию и на сайты разные по обустройству, чтобы установили светофор, ужасный переход. Хотя бы такой светофор, где пешеход кнопку нажимает. Всегда отказ приходит, не предусмотрен", — написала Юлия К.

Напомним, 9 августа на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошла авария с участием пассажирского автобуса.